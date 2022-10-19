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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о попытке ВСУ захватить территорию ЗАЭС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские войска ранним утром в среду уничтожили украинский десант, пытавшийся на 37 лодках и катерах захватить Запорожскую АЭС, потери противника составили 90 человек и 14 лодок, сообщило министерство обороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — говорится в сводке военного ведомства.

«Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен», — отмечает МО РФ.

Потери украинских военных составили более 90 человек и 14 лодок, остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища, добавляет Минобороны.

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