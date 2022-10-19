Минобороны рассказало о попытке ВСУ захватить территорию ЗАЭС

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — говорится в сводке военного ведомства.
«Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен», — отмечает МО РФ.
Потери украинских военных составили более 90 человек и 14 лодок, остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища, добавляет Минобороны.