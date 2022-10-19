Украинские войска продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

«Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства», — сказал Сальдо.
Он отметил, что в случае разрушения шлюзов «вода поднимется, по расчетам специалистов, где-то на 1 — максимум 1,5 метра».
Но даже в этом случае Херсону, расположенному на высоком правом берегу, пояснил Сальдо, это не несёт большой угрозы затопления, а там, где это возможно, власти примут необходимые меры, чтобы минимизировать последствия.
По его словам, есть населенные пункты на левом берегу, где может подняться вода, но принимаемые властями меры по сбросу воды в Каховское водохранилище позволят избежать трагических для этих районов последствий.
«Но это некритично. Для этого нужно серьезно разбить Каховскую ГЭС. Сейчас каждый день сбрасывается вода с каскада электростанции, которая находится выше по течению Днепра. Каждый день уменьшается объем воды в Каховском водохранилище. Плюс, у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал… Лишняя вода туда уйдет тоже», — добавил он.