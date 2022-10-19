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17:41 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

ХЕРСОН, 19 окт — РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства», — сказал Сальдо.

Он отметил, что в случае разрушения шлюзов «вода поднимется, по расчетам специалистов, где-то на 1 — максимум 1,5 метра».

Но даже в этом случае Херсону, расположенному на высоком правом берегу, пояснил Сальдо, это не несёт большой угрозы затопления, а там, где это возможно, власти примут необходимые меры, чтобы минимизировать последствия.

Большая часть Херсона находится на высоком берегу, ему ничего не угрожает. Но некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться. Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время.

Владимир Сальдо
врио губернатора Херсонской области

По его словам, есть населенные пункты на левом берегу, где может подняться вода, но принимаемые властями меры по сбросу воды в Каховское водохранилище позволят избежать трагических для этих районов последствий.

«Но это некритично. Для этого нужно серьезно разбить Каховскую ГЭС. Сейчас каждый день сбрасывается вода с каскада электростанции, которая находится выше по течению Днепра. Каждый день уменьшается объем воды в Каховском водохранилище. Плюс, у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал… Лишняя вода туда уйдет тоже», — добавил он.

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