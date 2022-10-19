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22:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры Украины

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Около 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены, будут отключения, заявил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«К сожалению, с теми новыми данными, которые мы сейчас видим, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены», — сказал Харченко в прямом эфире украинского единого новостного марафона.

В эфир Харченко вышел из неосвещенного помещения где-то в Киеве, сославшись на аварийные отключения электроэнергии.

«Нужно ожидать, что сегодня и завтра будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, для того чтобы снизить нагрузку на сеть», — добавил он.

Харченко в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.

По данным специалиста, генерирующие электростанции пострадали серьезно, однако основной ущерб нанесен непосредственно сети. При этом, если для переключения на резервное питание вместо поврежденных мощностей требуется несколько часов, то для восстановления генерирующих мощностей потребуется высокотехнологичное оборудование, на изготовление которого может уйти от девяти месяцев до полутора лет, добавил Харченко.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

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