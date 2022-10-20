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10:02 (мск), источник: Ведомости

Стремоусов заявил о планах контрнаступления еще в трех регионах Украины

Российские войска после отражения атак ВСУ под Херсоном перейдут в контрнаступление на николаевском, одесском и днепропетровском направлениях, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал он.

Накануне Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000−60 000 человек. 20 октября врио губернатора области Владимир Сальдо объявил об успешной эвакуации более 7000 жителей.

О напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации 18 октября также говорил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения».

Накануне в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.

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