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12:15 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало поражение украинской техники дронами-камикадзе

МОСКВА/ХЕРСОН, 20 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеокадры поражения украинской техники дронами-камикадзе «Ланцет» в ходе специальной военной операции.

Спецоперация на Украине

На видео беспилотники уничтожают буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.

Как уточнил РИА Новости информированный источник, кадры сделаны на Николаево-Криворожском направлении.

Другой источник ранее рассказал агентству, что российская армия применила в рамках спецоперации уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов».

По его словам, российские дроны-камикадзе показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС.

Также они высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом пространстве, так и в укрытиях.

Беспилотник «Ланцет» разработала входящая в концерн «Калашников» компания Zala Aero. В базовой версии дрон имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способен нести боевую часть в три килограмма. Максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.

Модернизированный «Ланцет» получил новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.

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