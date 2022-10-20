Минобороны показало поражение украинской техники дронами-камикадзе

На видео беспилотники уничтожают буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, кадры сделаны на Николаево-Криворожском направлении.
По его словам, российские дроны-камикадзе показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС.
Также они высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом пространстве, так и в укрытиях.
Беспилотник «Ланцет» разработала входящая в концерн «Калашников» компания Zala Aero. В базовой версии дрон имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способен нести боевую часть в три килограмма. Максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.
Модернизированный «Ланцет» получил новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.