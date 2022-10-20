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14:13 (мск), источник: © РИА Новости

Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Иск подала петербургская прокуратура, рассмотрение его по существу началось 3 октября. На слушаниях допросили специалистов и свидетелей, рассмотрели множество секретных документов.

Выступая в суде, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что число жертв блокады оказалось значительно больше, чем считалось до сих пор: не 649 тысяч, а более миллиона человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, прокуратура оценила в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Особенно тяжелой была зима 1941−1942 годов, когда в городе каждый день умирали от голода по несколько тысяч человек. При этом гитлеровцы намеренно разрушали Ленинград, подвергая его постоянным бомбежкам и обстрелам.

Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.

Деяния нацистов признавались геноцидом судами российских регионов — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Крыму.

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