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16:44 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли при обстреле населенного пункта Червоный Прапор в регионе из HIMARS, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — заявили в ведомстве.

Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 1:00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор. Позднее в 10:00 населенный пункт повторно обстреляли: по нему выпустили еще две ракеты из американской установки.

Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.

На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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