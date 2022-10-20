При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — заявили в ведомстве.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 1:00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор. Позднее в 10:00 населенный пункт повторно обстреляли: по нему выпустили еще две ракеты из американской установки.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.