Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на ковид для прибывающих непривитых граждан РФ

«Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 [года] номер 7 “Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019” согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вступает с силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.
Ранее граждане РФ в течение трех дней со дня прибытия на территорию страны должны были сдавать ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Это не касалось людей, вакцинированных в течение последних 12 месяцев или перенесших ковид в последние шесть месяцев.
Также документ предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию РФ. Он упраздняет и предписание для работодателей обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов. Документ расширяет практику выборочного тестирования на ковид не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу РФ.