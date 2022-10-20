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19:35 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на ковид для прибывающих непривитых граждан РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: AP 2022

«Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 [года] номер 7 “Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019” согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вступает с силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее граждане РФ в течение трех дней со дня прибытия на территорию страны должны были сдавать ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Это не касалось людей, вакцинированных в течение последних 12 месяцев или перенесших ковид в последние шесть месяцев.

Также документ предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию РФ. Он упраздняет и предписание для работодателей обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов. Документ расширяет практику выборочного тестирования на ковид не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу РФ.

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