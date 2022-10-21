Белгородский губернатор сообщил о «массированном обстреле» села Муром

Село Муром в Белгородской области попало под «массированный обстрел» со стороны украинской армии, пострадали жилые дома, школа, детский сад и дом культуры, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения», — добавил белгородский губернатор.
Сейчас, продолжил Гладков, местные власти проводят подомовой обход территории и уговаривают оставшихся жителей покинуть село Муром.
Белгородские власти регулярно после ввода российских войск на Украину сообщают об обстрелах со стороны соседнего государства, удары уже наносились и по селу Муром. Накануне, 20 октября, от обстрелов пострадали магазин, школа, офис семейного врача, детский сад, частные домовладения в Муроме. Гладков говорил о подомовом обходе с уговорами местных жителей покинуть село.
Белгородская область стала одним из восьми регионов, в которых с 19 октября введен режим «среднего уровня реагирования». Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автомобилей.