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15:08 (мск), источник: РБК

Белгородский губернатор сообщил о «массированном обстреле» села Муром

При обстреле никто не погиб и не получил ранения, пострадали только школа, детский сад, жилые дома и ДК. Власти обходят оставшихся жителей, уговаривая их покинуть село Муром.

Спецоперация на Украине
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6
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Село Муром в Белгородской области попало под «массированный обстрел» со стороны украинской армии, пострадали жилые дома, школа, детский сад и дом культуры, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения», — добавил белгородский губернатор.

Сейчас, продолжил Гладков, местные власти проводят подомовой обход территории и уговаривают оставшихся жителей покинуть село Муром.

Белгородские власти регулярно после ввода российских войск на Украину сообщают об обстрелах со стороны соседнего государства, удары уже наносились и по селу Муром. Накануне, 20 октября, от обстрелов пострадали магазин, школа, офис семейного врача, детский сад, частные домовладения в Муроме. Гладков говорил о подомовом обходе с уговорами местных жителей покинуть село.

Белгородская область стала одним из восьми регионов, в которых с 19 октября введен режим «среднего уровня реагирования». Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автомобилей.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
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