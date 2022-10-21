При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов

Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне — по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били «целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области». Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.
По его словам, минимум треть участников колонны пострадали физически, а с учетом легких контузий — до половины.
По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании «Таврия», в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.