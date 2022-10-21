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15:48 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне — по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били «целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области». Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.

«У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии», — сказал Малькевич в эфире «России 24».

По его словам, минимум треть участников колонны пострадали физически, а с учетом легких контузий — до половины.

По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании «Таврия», в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.

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