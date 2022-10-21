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20:21 (мск), источник: ТАСС

WP: секретные документы, изъятые в поместье Трампа, касались Ирана и КНР

ТАСС, 21 октября. Документы, изъятые ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, содержали конфиденциальные разведданные, касающиеся Ирана и Китая. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их данным, по крайней мере один документ, изъятый в ходе обысков в поместье Трампа, описывает ракетную программу Ирана. В других документах была описана особая разведывательная работа в отношении КНР.

Как сообщает газета, информация, содержащаяся в документах, может разоблачить методы сбора информации, которые используют Соединенные Штаты. Эксперты считают, что раскрытие такой информации поставит под удар людей, помогающих американской разведке, а методы сбора информации могут быть скомпрометированы. Они также отмечают, что другие страны или противники США могут отомстить за действия, которые Соединенные Штаты совершают тайно.

Документы об Иране и Китае, обнаруженные в ходе обысков у экс-президента США, считаются одними из самых секретных.

Сотрудники ФБР провели 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где он проживает, когда останавливается во Флориде.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены.

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