WP: секретные документы, изъятые в поместье Трампа, касались Ирана и КНР

По их данным, по крайней мере один документ, изъятый в ходе обысков в поместье Трампа, описывает ракетную программу Ирана. В других документах была описана особая разведывательная работа в отношении КНР.
Как сообщает газета, информация, содержащаяся в документах, может разоблачить методы сбора информации, которые используют Соединенные Штаты. Эксперты считают, что раскрытие такой информации поставит под удар людей, помогающих американской разведке, а методы сбора информации могут быть скомпрометированы. Они также отмечают, что другие страны или противники США могут отомстить за действия, которые Соединенные Штаты совершают тайно.
Документы об Иране и Китае, обнаруженные в ходе обысков у экс-президента США, считаются одними из самых секретных.
Сотрудники ФБР провели 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где он проживает, когда останавливается во Флориде.
Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены.