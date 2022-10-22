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09:40 (мск), источник: © РИА Новости

При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали, четверо из них госпитализированы в результате взрыва на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, сообщает в субботу министерство здравоохранения страны.

Источник: AP 2022

Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04:55 (2:55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. По факту ЧП ведется расследование. Позднее в военном ведомстве сообщили РИА Новости, что ситуация на складе стабильная, очаги возгорания потушены.

По данным пресс-службы минздрава, в 05:01 (3:01 мск) в отделение скорой медицинской помощи района поступило сообщение о взрыве. «После этого 12 из 16 пациентов, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Ведомство сообщило, что четверо пострадавших помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи. «Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии», — добавили в пресс-службе.

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