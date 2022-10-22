На Каховской ГЭС увеличили сброс воды для снижения ущерба при разрушении

«Гидроэлектростанция подвергается ударам ежедневно. Вчера было или пять, или шесть обстрелов, знаете, мы перестали считать, и все они в основном направлены на гидроэлектростанцию», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». По словам главы округа, ГЭС продолжает функционировать, несмотря на обстрелы, она не останавливала свою работу ни разу за время проведения Россией СВО.
Леонтьев отметил, что на станции предпринимаются необходимые меры безопасности, чтобы минимизировать ущерб на случай «негативного развития событий». «Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий воды, которая хлынет вниз по течению, было меньше», — объяснил глава округа.
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских войск по дамбе Каховской ГЭС. Он уточнил, что Украина накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях. По словам Сальдо, решение о перемещении жителей вызвано и созданием масштабных оборонительных укреплений.