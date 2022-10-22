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12:48 (мск), источник: РБК

Киев сравнил утренние удары с первыми днями массированной бомбардировки

Масштаб повреждений украинских энергетических объектов 22 октября «сопоставим или может превышать последствия» российских ударов по ним, совершенным в период с 10 по 12 октября. Такую оценку привело «Укрэнерго». Компания сообщила об ограничении энергоснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской Запорожской и Кировоградской областях.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

На момент публикации по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и в Киевской области тревога звучит в третий раз с начала дня.

Оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» сообщил, что некоторые железнодорожные участки обесточенны, поезда следуют под резервными тепловозами.

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