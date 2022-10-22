12:48 (мск), источник: РБК
Киев сравнил утренние удары с первыми днями массированной бомбардировки
Масштаб повреждений украинских энергетических объектов 22 октября «сопоставим или может превышать последствия» российских ударов по ним, совершенным в период с 10 по 12 октября. Такую оценку привело «Укрэнерго». Компания сообщила об ограничении энергоснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской Запорожской и Кировоградской областях.