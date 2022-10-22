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15:48 (мск), источник: Ведомости

Власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город

Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны незамедлительно покинуть город и сегодня переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — говорится в публикации.

Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. Речные катера на левый берег отправляются из «Речпорта», по вопросам перемещения работает горячая линия. В администрации отметили, что выезд проходит «организованно и спокойно», людям на вокзале помогают волонтеры.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе.

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000−60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Стремоусов в пятницу заявил, что эвакуировано уже около 15 000 жителей региона.

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