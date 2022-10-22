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20:26 (мск), источник: Ведомости

Минобороны: Су-30СМ ВКС России при патрулировании уничтожил украинский самолет

Во время выполнения полетного задания летчики многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России обнаружили и уничтожили самолет Вооруженных сил Украины, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30см обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Ранее днем Минобороны сообщило, что ВКС России высокоточным ударом поразили цеха оборонного украинского предприятия «Коммунар», в результате чего были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Как следует из сводки министерства о ходе спецоперации на Украине, по данным на 22 октября российские войска уничтожили 325 самолетов, 162 вертолета и 2308 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской стороны.

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