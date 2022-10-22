С «Восточного» стартовала ракета с первым спутником группировки «Сфера»

Через несколько минут «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты. Выведение займет несколько часов.
За пуском наблюдали гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Скиф-Д» станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы». В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей «Марафон», а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи «Экспресс-РВ», которая также войдет в «Сферу».
Согласно одобренному правительством проекту «Сферы», всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо «Скифов», «Экспрессов» и «Марафонов» в группировку войдут спутники связи «Ямал», аппараты ДЗЗ «Смотр» и спутники наблюдения «Беркут».