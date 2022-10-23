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06:44 (мск), источник: © РИА Новости

БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ

КАИР, 22 окт — РИА Новости. Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.

«Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен», — сообщил канал. На базе прогремели после этого несколько взрывов.

По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

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