БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ

«Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен», — сообщил канал. На базе прогремели после этого несколько взрывов.
По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.