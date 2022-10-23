В Энергодаре заявили о повреждении гражданского объекта после обстрелов

«Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное. Мы все восстановим и построим заново», — написал он.
Как уточнил в своем телеграм-канале замглавы Запорожской области Владимир Рогов, было зафиксировано «три удара по гостинице и один по въезду в город».
«Обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из натовских гаубиц M777 калибра 155 мм», — написал он. Всего было нанесено более 40 артилерийских ударов.
Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, регулярно подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в обстрелах друг друга. Реакторы самой станции остановили 11 сентября. Из-за обстрелов город регулярно остается без света и воды. Так, например, произошло после обстрела 8 октября, когда была повреждена местная ТЭС. 19 октября город подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS.