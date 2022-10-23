16:01 (мск), источник: © РИА Новости
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
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В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек.
«Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.