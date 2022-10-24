В Северной Осетии на границе с Грузией убрали мобильные военкоматы

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» был развернут пункт призыва, где вручаются повестки гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации.
По данным местных властей, в настоящее время поток граждан, которые пересекают государственную границу, снизился, ситуация стабильная. 18 октября режим повышенной готовности, введенный 28 сентября в Северной Осетии из-за большого количества людей и транспорта на границе с Грузией, был снят. Он вводился на территории муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный район и Владикавказ в связи с увеличением потока автомобилей, ожидающих проезда на КПП «Верхний Ларс».