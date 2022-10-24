«Русал» подал иск против Потанина и его компании

«Претензии “Русала” связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК “Норильский никель”. Под управлением господина Потанина “Норникель” утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что “Норникель” и его акционеры понесли существенные убытки», — говорится в сообщении «Русала».
Уточняется, что компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных, по мнению «Русала», деятельностью Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав. Размер убытков должен определить суд, считают в компании. В сообщении «Русала» подчеркивается, что главой «Норникеля» «должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями».
В компании отметили, что ранее пытались вступить в «конструктивные переговоры» с Владимиром Потаниным для внесудебного урегулирования вышеупомянутых претензий. «Однако эти попытки не увенчались успехом, теперь “Русал” должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне», — отмечается в сообщении.