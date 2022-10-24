«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
08:04 (мск), источник: ТАСС

«Русал» подал иск против Потанина и его компании

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. «Русал» подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Источник: Reuters

«Претензии “Русала” связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК “Норильский никель”. Под управлением господина Потанина “Норникель” утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что “Норникель” и его акционеры понесли существенные убытки», — говорится в сообщении «Русала».

Уточняется, что компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных, по мнению «Русала», деятельностью Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав. Размер убытков должен определить суд, считают в компании. В сообщении «Русала» подчеркивается, что главой «Норникеля» «должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями».

В компании отметили, что ранее пытались вступить в «конструктивные переговоры» с Владимиром Потаниным для внесудебного урегулирования вышеупомянутых претензий. «Однако эти попытки не увенчались успехом, теперь “Русал” должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне», — отмечается в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно"
Она способна поражать цели на расстоянии до 120 км и высоте до 30 км
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта