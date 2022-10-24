Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом

«Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это все несет серьезные риски для работы энергоблоков», — сказал собеседник агентства.
Местные власти неоднократно заявляли о планах киевского режима устроить теракт на ГЭС. На минувшей неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы затопить территории ниже по Днепру. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.