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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это все несет серьезные риски для работы энергоблоков», — сказал собеседник агентства.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Местные власти неоднократно заявляли о планах киевского режима устроить теракт на ГЭС. На минувшей неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы затопить территории ниже по Днепру. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.

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