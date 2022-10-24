СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, якобы подтверждающих сотрудничество с РФ

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, якобы подтверждающих его сотрудничество с Россией.
«Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО “Мотор сич”, подтверждающих его сотрудничество с врагом. Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от “Партии регионов”, продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», — говорится в сообщении Telegram-канала СБУ.
Ранее в СБУ сообщили, что главе одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок «Мотор сич» и начальнику департамента внешнеэкономической деятельности предприятия предъявлены обвинения в коллаборационизме и «работе на Россию».
В воскресенье председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что задержание главы предприятия «Мотор сич» может быть связано с его близостью к главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному, которого президент страны Владимир Зеленский считает своим конкурентом и стремится ослабить его позиции. По сведениям Рогова, в доме 83-летнего Богуслаева в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прошел обыск, а его самого переправляют в Киев.
«Мотор сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Ранее Рогов сообщал, что на заводе «Мотор сич» в Запорожье, по которому Вооруженные силы РФ нанесли удар 4 октября, был склад боеприпасов, а также шло производство и ремонт военной техники. «Мотор сич» производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.