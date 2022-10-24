У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств

Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика ИГ*.
«Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1. Вместе с этим изъяты более 80 килограмм поражающих элементов… а также центнеры селитры», — написал Ворошилов в своем Telegram-канале.
По его данным, в телефонах задержанных также обнаружены карты и планы отдела полиции.
* Террористическая организация, запрещена в России.