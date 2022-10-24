Почему некоторые люди больше подвержены укусам комаров Все дело в карбоновых кислотах - органических соединениях
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
12:20 (мск), источник: © РИА Новости

У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств

НАЛЬЧИК, 24 окт — РИА Новости. Силовики обнаружили у подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске 30 взрывных устройств, в основном гранат, и более 80 килограммов поражающих элементов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Источник: © РИА Новости

Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика ИГ*.

«Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1. Вместе с этим изъяты более 80 килограмм поражающих элементов… а также центнеры селитры», — написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

По его данным, в телефонах задержанных также обнаружены карты и планы отдела полиции.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины
Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ