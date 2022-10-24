Киев так и не предоставил список якобы убитых в Буче, заявил Лавров

«Известная провокация в Буче — это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство “злодеяний” российских военных», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Он добавил, что месяц назад публично обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он добился списка этих лиц, но никакой реакции не последовало. «Это лишнее свидетельство того, насколько “прозрачна” Украина и насколько ей нечего скрывать», — подчеркнул Лавров.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военных в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.