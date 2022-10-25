09:28 (мск), источник: РБК
Власти сообщили о мощном взрыве в Мелитополе
Власти сообщили об «одиночном мощном взрыве», источник «РИА Новостей» утверждает, что у здания местной телекомпании взорвался автомобиль.
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В Мелитополе (Запорожская область) произошел «одиночный мощный взрыв», информация о случившемся уточняется, говорится в телеграм-канале администрации города.
Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что у здания запорожской телекомпании взорвался автомобиль.
Член Комиссии по СМИ Общественной палаты России и генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич в своем телеграм-канале также написал, что произошел взрыв автомобиля. По его данным, мощность взрывного устройства составила «1,5−2 кг в тротиловом эквиваленте», пострадали пять человек, среди них «сотрудники холдинга “ЗаМедиа”» и другие гражданские лица.
После присоединения региона к России Мелитополь стал столицей субъекта, но «временно», так как город Запорожье находится под контролем Украины.
За последний месяц в городе неоднократно происходили взрывы. 25 сентября, указывала администрация, в городе взорвался автомобиль, в результате чего погиб гражданин Украины. Он, предварительно, был «диверсантом, готовившим теракт», и погиб «из-за неосторожного обращения с взрывным устройством».
29 сентября в городе сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на дереве. Оно взорвалось во время проезда рядом автомобиля, его водитель получил легкие травмы. Еще одно СВУ сработало 12 октября у главного входа на городской рынок, в результате инцидента никто не пострадал.