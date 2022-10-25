«Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы “Аэрофлота” (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400−5799 и 5950−6999 авиакомпаний “Аврора” и “Россия”). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.
Также компания временно приостанавливает продажу субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота». Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж, отмечается на сайте авиакомпании.
Из-за временных ограничений «Аэрофлот» рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорты за четыре часа до вылета. Кроме того, в компании отметили, что пассажиры, путешествующие стыковочными рейсами, также будут оформлены в аэропорту на стойках регистрации.
«Аэрофлот» проинформирует о возобновлении доступа к перечисленным онлайн-сервисам дополнительно.
Ранее авиакомпания S7 объявила, что часть онлайн-сервисов перевозчика, включая покупку, обмен и возврат билетов, будет недоступна с 26 октября из-за перехода на новую систему бронирования. Как уточнили ТАСС в компании, S7 перейдет с системы Amadeus на российскую ORS.