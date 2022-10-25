Загадочная стела майя обнаружена в Мексике Это редкий памятник, рельефные изображения на котором имеются с обеих сторон
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
22:06 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. «Аэрофлот» в связи с проведением технических работ приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 02:00 мск 26 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: Reuters

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы “Аэрофлота” (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400−5799 и 5950−6999 авиакомпаний “Аврора” и “Россия”). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.

Также компания временно приостанавливает продажу субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота». Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж, отмечается на сайте авиакомпании.

Из-за временных ограничений «Аэрофлот» рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорты за четыре часа до вылета. Кроме того, в компании отметили, что пассажиры, путешествующие стыковочными рейсами, также будут оформлены в аэропорту на стойках регистрации.

«Аэрофлот» проинформирует о возобновлении доступа к перечисленным онлайн-сервисам дополнительно.

Ранее авиакомпания S7 объявила, что часть онлайн-сервисов перевозчика, включая покупку, обмен и возврат билетов, будет недоступна с 26 октября из-за перехода на новую систему бронирования. Как уточнили ТАСС в компании, S7 перейдет с системы Amadeus на российскую ORS.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кириллов: подрыв "грязной бомбы" неизбежно приведет к радиоактивному загрязнению территории в несколько тысяч квадратных метров
"Во время ужина "двадцатки" она показывала на меня пальцем, утверждала, что я преступник, поскольку, мол, служу преступному режиму"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта