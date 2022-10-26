Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону

«На Херсонском направлении все без изменений. Постоянные контратаки немногочисленными группами разваливаются и разбиваются», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они безуспешны. Накануне Минобороны России сообщало, что только за сутки противник потерял до 130 человек, пытаясь провести наступление силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское.
Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.