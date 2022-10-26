Число пострадавших после теракта в Мелитополе возросло до 12

«Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но 6 — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что одна из пострадавших — девочка, которая шла в школу.
Ранее сообщалось о шести раненых, среди которых один ребенок. Утром в Мелитополе у здания телецентра взорвался автомобиль. Взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери, в находящихся рядом жилых домах были повреждены порядка 30 квартир.
Теракты в Мелитополе происходят уже не так часто, если сравнивать с апрелем, маем, июнем 2022 года, сообщил Балицкий.
«У нас уровень достаточно высокий с точки зрения концентрации антитеррористических мероприятий. У нас системно работает штаб, и, в принципе, на сегодняшний день надо сказать, что подобные теракты стали гораздо реже, нежели они были в мае, в июне, в апреле, но они, к сожалению, пока что есть», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Причастные к терактам в Запорожской области ожидают суда в СИЗО, они будут отвечать по законам РФ, сообщил Балицкий. «Те, которые напрямую причастны, естественно, остаются, проводятся следственные действия. Эти люди буду подлежать суду. В настоящий момент, пока у нас не сложена до конца судебная система, они находятся в изоляторе следственного заключения. Когда их вина будет доказана, эти люди отвечать будут по законам Российской Федерации, когда у нас до конца будут сформированы все судебная и прокурорская системы», — сказал он.