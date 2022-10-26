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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

К Ксении Собчак пришли с подследствием

Сегодня суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия об аресте Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Суханов подозревается полицией в вымогательстве денег за неразмещение негативной информации, в том числе на ресурсах Собчак. В доме последней проводится обыск.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следователи ГСУ ГУ МВД по Москве в сопровождении оперативников и спецназа в среду утром приехали на обыск в дом ведущей Ксении Собчак, расположенный в подмосковном поселке «Горки-8». В постановлении говорилось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного два дня назад по ст. 163 УК (вымогательство). Его главным фигурантом является коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Его, по данным полиции, задержали в понедельник вечером в одном из столичных ресторанов. По некоторым сведениям, там бизнесмену в рамках оперативного эксперимента передали крупную сумму денег.

Еще одним фигурантом расследования является бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, которого также задержала полиция.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источники «Ъ» говорят, что материалы в отношении Суханова могли быть выделены в отдельное производство и переданы полиции из следственного управления СКР по Юго-восточному округу Москвы, которое расследует уголовное дело в отношении журналистки Александры Баязитовой, владельца Telegram-каналов Ольги Архаровой и специалиста по пиару Инны Чуриловой, обвиняемых в вымогательстве. Им инкриминируется вымогательство денег у топ-менеджера ПСБ за непубликацию компрометирующих его данных.

По версии следствия, они за вознаграждение ставили и снимали так называемые блоки на материалы. В похожем бизнесе, по версии следствия, якобы был замешан и Суханов. Только от его действий, по некоторым данным, пострадали представители Ростеха. Комментариями представителей госкорпорации «Ъ» не располагает.

Собчак подтвердила задержание своего менеджера, назвав его уголовное преследование за вымогательство «бредом и нонсенсом».

Николай Сергеев

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