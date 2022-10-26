К Ксении Собчак пришли с подследствием

Следователи ГСУ ГУ МВД по Москве в сопровождении оперативников и спецназа в среду утром приехали на обыск в дом ведущей Ксении Собчак, расположенный в подмосковном поселке «Горки-8». В постановлении говорилось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного два дня назад по ст. 163 УК (вымогательство). Его главным фигурантом является коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Его, по данным полиции, задержали в понедельник вечером в одном из столичных ресторанов. По некоторым сведениям, там бизнесмену в рамках оперативного эксперимента передали крупную сумму денег.
Еще одним фигурантом расследования является бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, которого также задержала полиция.
Источники «Ъ» говорят, что материалы в отношении Суханова могли быть выделены в отдельное производство и переданы полиции из следственного управления СКР по Юго-восточному округу Москвы, которое расследует уголовное дело в отношении журналистки Александры Баязитовой, владельца Telegram-каналов Ольги Архаровой и специалиста по пиару Инны Чуриловой, обвиняемых в вымогательстве. Им инкриминируется вымогательство денег у топ-менеджера ПСБ за непубликацию компрометирующих его данных.
По версии следствия, они за вознаграждение ставили и снимали так называемые блоки на материалы. В похожем бизнесе, по версии следствия, якобы был замешан и Суханов. Только от его действий, по некоторым данным, пострадали представители Ростеха. Комментариями представителей госкорпорации «Ъ» не располагает.
Собчак подтвердила задержание своего менеджера, назвав его уголовное преследование за вымогательство «бредом и нонсенсом».