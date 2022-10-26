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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе», — говорится в документе.

Потери противника на трех основных направлениях превысили 300 человек, следует из сообщения.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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