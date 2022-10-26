Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях

Так, на Купянском направлении батальон тактической группы противника и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предприняли пять последовательных атак позиций российских войск. Все атаки были отражены.
«Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», — сообщили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.
Безуспешные попытки атаки противник предпринимал и на Николаево-Криворожском направлении. «В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — сообщили в Минобороны.