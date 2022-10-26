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15:20 (мск), источник: РБК

ТАСС узнал, что Собчак собирались задержать

Этой ночью Собчак покинула Россию, выехав в Литву через Белоруссию, сообщил источник ТАСС. Ранее ее коммерческого директора Суханова задержали в рамках уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Следователь выдал постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, но ей удалось скрыться, сообщил ТАСС.

По информации агентства, Собчак покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября, направившись в Литву через Белоруссию.

«При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Baza пишет, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда журналистка собиралась улететь из России.

Утром 26 октября в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке Горки-8 прошел обыск. По словам собеседника ТАСС, он был связан с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Обыски также прошли по месту жительства самого Суханова, рассказал источник РБК, близкий к МВД.

Суханова заподозрили в вымогательстве. Дело против него связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом того или иного человека либо компании, сообщил источник РБК.

По словам собеседника ТАСС, мужчину задержали.

Помимо этого, в рамках того же дела был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), сообщил источник РБК.

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