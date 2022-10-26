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17:43 (мск), источник: ТАСС

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха

МОСКВА, 26 октября./ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Собчак подозревается по п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник агентства. ТАСС обратился за комментарием к Собчак, она не стала это комментировать. Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были задержаны по этому делу. Собчак скрылась из РФ, у нее дома утром в среду прошел обыск. Суд в среду рассмотрит ходатайство следствия об аресте Суханова и Романовского.

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