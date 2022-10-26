Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха

«Собчак подозревается по п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник агентства. ТАСС обратился за комментарием к Собчак, она не стала это комментировать. Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были задержаны по этому делу. Собчак скрылась из РФ, у нее дома утром в среду прошел обыск. Суд в среду рассмотрит ходатайство следствия об аресте Суханова и Романовского.