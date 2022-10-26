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19:05 (мск), источник: © РИА Новости

Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» над ЧАЭС

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой»: специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Специалисты “Южмаша” уже изготовили муляж ракеты комплекса “Искандер”, головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем “сбить” силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты «Искандера» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».

«После того, как муляж “собьют”, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты “Искандер”, чтобы убедить западную общественность в виновности России», — сказал источник.

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