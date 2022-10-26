19:05 (мск), источник: © РИА Новости
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» над ЧАЭС
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой»: специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.