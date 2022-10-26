Потерпевшим по делу директора Собчак о вымогательстве является Чемезов

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.», — говорится в материалах дела.
Также отмечается, что Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. «Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала “Тушите свет” сведений в отношении Чемезова С. В.», — говорится в материалах дела.
Обвиняемые подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», содержащую сведения в отношении Чемезова, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких, говорится в материалах уголовного дела. Свою вину они не признают.
Расследованием дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Суханов и Романовский (Кузьмин) были задержаны по этому делу во вторник. Собчак скрылась из РФ, у нее дома утром в среду прошел обыск.