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19:58 (мск), источник: ТАСС

Потерпевшим по делу директора Собчак о вымогательстве является Чемезов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского является глава Ростеха Сергей Чемезов.

Источник: РИА "Новости"

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.», — говорится в материалах дела.

Также отмечается, что Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. «Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала “Тушите свет” сведений в отношении Чемезова С. В.», — говорится в материалах дела.

Обвиняемые подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», содержащую сведения в отношении Чемезова, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких, говорится в материалах уголовного дела. Свою вину они не признают.

Расследованием дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Суханов и Романовский (Кузьмин) были задержаны по этому делу во вторник. Собчак скрылась из РФ, у нее дома утром в среду прошел обыск.

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