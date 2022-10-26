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22:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший главред Tatler арестован по делу о вымогательстве у Чемезова

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря бывшего главреда Tatler Ариана Кузьмина (Романовского), который наряду с Кириллом Сухановым, коммерческим директором Ксении Собчак, проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Источник: РИА "Новости"

Как передает из зала суда канал Shot, Романовский признал публикацию новостей в Telegram-канале «Тушите свет», однако не видит в этом ничего «компрометирующего». Он заявил, что никаких финансовых переговоров с представителями Чемезова не вел.

Ему и Кириллу Суханову предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет заключения. Расследованием дела занимается главное следственное управление столичного МВД.

По данным следствия, молодые люди были задержаны в столичном ресторане при получении транша в 800 тыс. руб. от представителей главы «Ростеха». Деньги были предложены за снятие «негативных блоков» на материалы о представителях госкомпании. Суханов в суде признал, что получил 800 тыс. руб., и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Ксения Собчак назвала происходящее «облавой» на ее редакцию. Она также проходит по делу подозреваемой. Телеведущая покинула Россию.

Дарья Эрозбек

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