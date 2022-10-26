Дело о вымогательстве у главы Ростеха. Главное

ТАСС собрал факты об этом деле.
О задержании Суханова стало известно во вторник. Как утверждает следователь, его задержали в ресторане Regent в ходе оперативного эксперимента при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей Чемезова.
В правоохранительных органах сообщили, что по этому делу проходит и сама Собчак. По словам собеседника агентства, у оперативников было на руках постановление следователя о ее задержании, но журналистке удалось скрыться в Литве. В ее загородном доме проходили обыски.
Романовского задержали в рамках одного уголовного дела с Сухановым. В среду вечером их арестовали до 24 декабря. Защита Суханова заявила, что обжалует это решение.
В материалах дела говорится, что обвиняемые подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», содержащую сведения о главе Ростеха, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский требовали 11 млн рублей.
Из материалов дела также следует, что заявление в МВД от имени Чемезова подавал Андрей Балдухаев. Он же вел переговоры с директором Собчак об удалении постов о главе Ростеха из Telegram-каналов.
Собчак заявила, что арест ее коммерческого директора — это «облава на последнюю свободную редакцию в России». Журналистка также выразила надежду, что это все недоразумение и в ситуации «быстро разберутся».
Суханов и Романовский обвиняются по ч. 3 п. «б». ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»). Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.