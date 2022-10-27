В Шахтерске загорелись дома и помещения автовокзала

По информации корреспондента ТАСС, в Шахтерске в результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись частные дома и помещения автовокзала.
В среду вечером Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску. Мэр города Александр Шатов сообщил ТАСС, что в районе железнодорожного полотна произошло возгорание цистерн с топливом. Жителей ближайших домов эвакуировали, сообщили ТАСС спасатели, работающие на месте происшествия.
Пожару присвоена третья степень сложности, уточнили ТАСС в республиканском МЧС. «На данный момент на месте пожара от МЧС сосредоточено 69 человек личного состава и 22 единицы техники, — добавили в ведомстве. — Это включая пожарный поезд».
Председатель правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела повреждены 12 цистерн с топливом.
«В Шахтерске из-за попадания снаряда пострадали 12 цистерн с топливом. Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива, — написал он. — Сделаем все, чтобы наладить ситуацию».