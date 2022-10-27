Американец нашел более 100 посланий в бутылке И даже несколько раз смог найти адресатов
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
01:23 (мск), источник: ТАСС

В Шахтерске загорелись дома и помещения автовокзала

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Частные дома и помещения автовокзала горят в Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По информации корреспондента ТАСС, в Шахтерске в результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись частные дома и помещения автовокзала.

В среду вечером Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску. Мэр города Александр Шатов сообщил ТАСС, что в районе железнодорожного полотна произошло возгорание цистерн с топливом. Жителей ближайших домов эвакуировали, сообщили ТАСС спасатели, работающие на месте происшествия.

Пожару присвоена третья степень сложности, уточнили ТАСС в республиканском МЧС. «На данный момент на месте пожара от МЧС сосредоточено 69 человек личного состава и 22 единицы техники, — добавили в ведомстве. — Это включая пожарный поезд».

Председатель правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела повреждены 12 цистерн с топливом.

«В Шахтерске из-за попадания снаряда пострадали 12 цистерн с топливом. Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива, — написал он. — Сделаем все, чтобы наладить ситуацию».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "В таком случае мы купим нефть у России. И не из-за геополитических соображений, а из-за наших собственных национальных интересов"
"Во время ужина "двадцатки" она показывала на меня пальцем, утверждала, что я преступник, поскольку, мол, служу преступному режиму"
Спецоперация на Украине
ВС РФ отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой»
Пушилин: ВСУ могут оставить «пакет проблем» при уходе из городов
В МО опровергли разговор с Останиной по отсрочкам от мобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары