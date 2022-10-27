В Херсонской области сформировали штаб теробороны, заявили власти

«Штаб территориальной обороны Херсонской области сформирован. Он уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона», — отметил собеседник агентства.
По его словам, главой штаба стал врио губернатора Владимир Сальдо.
Вчера Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.