Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
04:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области сформировали штаб теробороны, заявили власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Штаб территориальной обороны сформирован в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Штаб территориальной обороны Херсонской области сформирован. Он уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона», — отметил собеседник агентства.

По его словам, главой штаба стал врио губернатора Владимир Сальдо.

Вчера Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Херсонской области опровергли подготовку Киева к наступлению
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой»
Пушилин: ВСУ могут оставить «пакет проблем» при уходе из городов
В МО опровергли разговор с Останиной по отсрочкам от мобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта