Губернатор Севастополя сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

В результате атаки загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, работники ТЭС оперативно справились с возгоранием.
Развожаев подчеркнул, что трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет, угрозы электроснабжению также нет.
«Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции — удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути “сбили” беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — написал он в своем Telegram-канале.
19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.
В тот же день губернатор Севастополя сообщил о том, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.
Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования.
15 октября Развожаев сообщил о работе в городе над Казачьей бухтой системы противовоздушной обороны (ПВО) в тренировочном режиме.