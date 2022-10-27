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08:48 (мск), источник: Известия

Губернатор Севастополя сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

Ночью на Балаклавскую ТЭС была совершена атака беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом в четверг, 27 октября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Источник: РИА "Новости"

В результате атаки загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, работники ТЭС оперативно справились с возгоранием.

Развожаев подчеркнул, что трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет, угрозы электроснабжению также нет.

«Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции — удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути “сбили” беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — написал он в своем Telegram-канале.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил о том, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования.

15 октября Развожаев сообщил о работе в городе над Казачьей бухтой системы противовоздушной обороны (ПВО) в тренировочном режиме.

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