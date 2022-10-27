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11:08 (мск), источник: © РИА Новости

Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

Сейчас на Запорожском направлении идет перегруппировка украинских соединений. ВСУ перебрасывают войска из Харьковской области в Днепропетровск.

«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские войска своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

«Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление», — заключил Рогов.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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