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12:46 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил об удачном штурме на Марьинском направлении

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм <…>. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи», — рассказал он.

Есть определенные успехи и на Авдеевском направлении, добавил Пушилин.

Помимо этого, он добавил, что российским военным удалось уничтожить плацдарм украинских войск на восточном берегу реки Жеребец — оттуда ВСУ пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.

«Там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — заявил врио главы ДНР.

По его словам, одним из важнейших направлений остается Артемовское: взятие города позволит разорвать логистику войск киевского режима и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. После этого можно будет начать освобождение северной части республики. Он добавил, что успехи на этом направлении есть.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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