Пушилин заявил об удачном штурме на Марьинском направлении

«Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм <…>. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи», — рассказал он.
Есть определенные успехи и на Авдеевском направлении, добавил Пушилин.
Помимо этого, он добавил, что российским военным удалось уничтожить плацдарм украинских войск на восточном берегу реки Жеребец — оттуда ВСУ пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.
«Там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — заявил врио главы ДНР.
По его словам, одним из важнейших направлений остается Артемовское: взятие города позволит разорвать логистику войск киевского режима и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. После этого можно будет начать освобождение северной части республики. Он добавил, что успехи на этом направлении есть.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.