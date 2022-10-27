Стремоусов сообщил об отражении ударов со стороны ВСУ по Херсону

«Попытки обстреливать американцами русский Херсон из Хаймерсов не прекращаются. Система ПВО отразила 4 ракеты летящие на Херсон», — написал он.
С освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута, и Херсон вновь вернется к мирной жизни, сказал он. Ранее политик говорил об отсутствии планов сдавать Херсонскую область.
25 октября Стремоусов говорил о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. По словам чиновника, ВСУ пытаются «продавить линию обороны», однако их атаки подавляются.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах эвакуировать мирных жителей на левый берег Днепра и другие регионы России. 26 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что более 70 000 жителей Херсонской области покинули правый берег Днепра за последнее время.