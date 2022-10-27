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12:03 (мск), источник: Ведомости

Стремоусов сообщил об отражении ударов со стороны ВСУ по Херсону

Система ПВО отразила четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящие на Херсон, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Попытки обстреливать американцами русский Херсон из Хаймерсов не прекращаются. Система ПВО отразила 4 ракеты летящие на Херсон», — написал он.

Стремоусов заявил «РИА Новости», что Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, территория навсегда останется частью России.

С освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута, и Херсон вновь вернется к мирной жизни, сказал он. Ранее политик говорил об отсутствии планов сдавать Херсонскую область.

25 октября Стремоусов говорил о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. По словам чиновника, ВСУ пытаются «продавить линию обороны», однако их атаки подавляются.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах эвакуировать мирных жителей на левый берег Днепра и другие регионы России. 26 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что более 70 000 жителей Херсонской области покинули правый берег Днепра за последнее время.

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