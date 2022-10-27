Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
14:57 (мск), источник: © РИА Новости

Офис Зеленского сообщил о поражении значимого энергетического объекта

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект, что привело к дефициту энергии в центральной Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Ранее в «Укрэнерго» заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины, из-за чего в Киевской, Черниговской, Житомирской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

«Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей», — сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, из-за этого в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях происходят экстренные отключения электроэнергии.

«Они могут быть дольше, чем четыре часа. Пока мы не можем спрогнозировать сколько, по каким адресам. Планируем до вечера или завтра утром выходить с более чёткой информацией, где и какой продолжительностью будут отключения, но сегодняшний день будет с экстренными отключениями», — отметил Тимошенко.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Минобороны РФ в сегодняшней сводке не сообщало об ударах высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины, как это ведомство делало восемь раз с 10 октября.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Шахтерске горят цистерны с топливом после удара по нефтебазе
МО заявило об уничтожении завода с ракетным топливом на Украине
Пушилин рассказал об уничтожении плацдарма ВСУ
Стремоусов сообщил об отражении ударов со стороны ВСУ по Херсону
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика