Офис Зеленского сообщил о поражении значимого энергетического объекта

Ранее в «Укрэнерго» заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины, из-за чего в Киевской, Черниговской, Житомирской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
«Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей», — сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.
«Они могут быть дольше, чем четыре часа. Пока мы не можем спрогнозировать сколько, по каким адресам. Планируем до вечера или завтра утром выходить с более чёткой информацией, где и какой продолжительностью будут отключения, но сегодняшний день будет с экстренными отключениями», — отметил Тимошенко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Минобороны РФ в сегодняшней сводке не сообщало об ударах высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины, как это ведомство делало восемь раз с 10 октября.