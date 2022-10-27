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Спецоперация на Украине
14:55 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило об уничтожении завода с ракетным топливом на Украине

Завод находился в Днепропетровской области, там также производились взрывчатые вещества. Российские войска отразили наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, добавили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Российские вооруженные силы уничтожили в районе Павлограда (Днепропетровская область) украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха, сообщили в Минобороны.

Военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях.

  • На Купянском направлении украинская сторона атаковала позиции российских подразделений в направлении Николаевки и Орлянки. Вооруженные силы России уничтожили до 60 украинских солдат, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
  • На Краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать в направлении Червонопоповки, но российские войска остановили «выдвигавшиеся подразделения противника». Уничтожены более 120 военных, три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.
  • На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые поды Николаевской.

«В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей», — заявляют в военном ведомстве. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ДНР.

Как заявили в Минобороны России, в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР. Сбиты шесть снарядов HIMARS вблизи поселка Антоновка Херсонской области.

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