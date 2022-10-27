Минобороны заявило об уничтожении завода с ракетным топливом на Украине

Российские вооруженные силы уничтожили в районе Павлограда (Днепропетровская область) украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха, сообщили в Минобороны.
Военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях.
«В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей», — заявляют в военном ведомстве. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ДНР.
Средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР. Сбиты шесть снарядов HIMARS вблизи поселка Антоновка Херсонской области.