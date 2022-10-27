В Херсоне завершили работу по вывозу людей на левый берег Днепра

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко посетил Херсон, побывал в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий.