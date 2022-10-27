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27 октября, источник: © РИА Новости

В Херсоне завершили работу по вывозу людей на левый берег Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Завершена работа по организации выезда жителей Херсонской области на левобережье Днепра и в безопасные регионы России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Источник: © РИА Новости

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко посетил Херсон, побывал в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий.

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