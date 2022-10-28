Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов при артобстреле

«Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что регион будет поддерживать семьи погибших, в частности будут выделены деньги на организацию похорон бойцов.
Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать оборону у села Давыдов Брод в Херсонской области. Он отметил, что части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.