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03:06 (мск), источник: ТАСС

Боррель заявил о затруднениях в расследовании взрывов на «Северном потоке — 2»

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» еще не было завершено, так как затруднено большой глубиной. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник: Swedish Coast Guard

«К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — сказал он журналистам в Буэнос-Айресе.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке — 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах прохождения «Северных потоков».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который «фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».

Справка
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать«Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — и затруднился оценить сроки их ремонта. РБК разбирался в последствиях аварий
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