Боррель заявил о затруднениях в расследовании взрывов на «Северном потоке — 2»

«К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — сказал он журналистам в Буэнос-Айресе.
Ранее компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке — 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах прохождения «Северных потоков».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который «фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».